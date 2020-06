The Last of Us: Part II byr på litt fra Norge

SPOILER: Nå inneholder ikke denne teksten eller videoen noen historiespoilere, men røper en kort gameplaysekvens fra spillet, så ønsker du å gå helt blank inn bør du kanskje stoppe her.

Forstått? Da kan jeg avsløre hva den meget kule referansen til Norge i The Last of Us: Part II er. Litt ut i spillet finner du nemlig en gitar som Naughty Dog er snille nok til å la deg spille på den. Interessant nok velger Ellie å spille en av Norges mest populære sanger på den, og personlig synes jeg Ashley Johnson gjør en nydelig tolkning av A-has Take On Me. Hva med deg?