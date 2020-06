The Last of Us: Part II setter rekorder for PlayStation 4 og 2020

Du ser på Annonser

Vi fikk tidlig indikasjoner på at The Last of Us: Part II gjorde det veldig bra hva forhåndsbestillinger angår, og det viser seg at salgstallene har fått en ekstremt god start også.

Som forventet havnet The Last of Us: Part II øverst på de britiske salgslistene for fysiske eksemplarer denne uken, men det stopper ikke der. Naughty Dogs storspill har nemlig også klart å få den beste lanseringen for et PlayStation 4-eksklusivt spill noen gang ved å selge en prosent bedre de første tre dagene enn Uncharted 4: A Thief's End sin forrige rekord. Da er det jo sannelig greit å nevne at det digitale salget for Part II nok er mye høyere enn Nathan Drake sitt siste eventyr også på grunn av Covid-19 og at digitale salg har økt voldsomt generelt.

Som om det ikke var nok har Animal Crossing: New Horizons mistet plassen som 2020s bestselgende lansering så langt siden The Last of Us: Part II slo den starten også. Dermed kan vi nok regne med å høre Sony skryte om hvor mange millioner eksemplarer de har solgt om kort tid, så det er bare å gratulere både Sony og Naughty Dog med en glimrende start som forhåpentligvis fortsetter.