The Last of Us: Part II spøker med crunch-kontroversene

Spoiler Spoiler:Selv om denne nyhetssaken verken røper historie eller gameplay er det greit å holde seg unna om du ønsker å ikke vite om et samleobjekt. Spoiler Spoiler

Naughty Dog er kjente for å ha en intens og meget krevende arbeidskultur, noe som havnet i rampelyset igjen for noen måneder siden. Den såkalte crunch-debatten har til tider blitt meget opphetet, men dette stopper faktisk ikke utviklerne selv fra å ha det litt moro med den i The Last of Us: Part II. Det er nemlig mulig å finne et samlekort som refererer til Neil Druckmann, spillets hovedregissør og forfatter, og hvordan han selvsagt får noe av skylden for de anstrengte forholdene. Du kan lese beskrivelsen under og se det i aksjon selv i videoen nederst.

"Doctor Uckmann

Real name: Dr. Uckmann

Brains: 100

Brawn: 60

Affiliation: The New Dogs

Once a well-respected researcher, Doctor Uckmann's questionable experiments in the realm of pushing human limits saw him ostracised from the scientific community. Even the morally-compromised Laurent Foucault of SPARK Laboratories found his work dubious. Undeterred, Uckmann continued his work in secret, creating super-AI to do his bidding and protect his research while he and The New Dogs stage high-tech heists to fund it all. Constantly moving his lab location so no one can find him, he longs for the day where his subjects will be treated as equals.

Neutral villain"