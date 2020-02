The Last of Us: Part II vil ha nakenhet og seksuelt innhold

Neil Druckmann og Naughty Dog har aldri vært redde for å si meningene sine og ha det noen vil betrakte som støtende innhold i spillene sine. Da The Last of Us: Part II ble vist frem under Paris Games Week i 2017 fikk spillet en del kritikk for volden som ble vist, men utviklerne var raskt ute med å si at de ikke ville tone det ned siden både historien og universet vil være såpass brutalt. Ikke spesielt overraskende med tanke på at originalen også har noen ganske røffe scener, men oppfølgeren vil uansett ta aldersgrensen til nye høyder.

Nå har The Last of Us: Part II sin nettside blitt oppdatert slik at det amerikanske sensurorganet, ESRB, sin midlertidige bedømmelse av spillet vises, og de har poengtert et par interessante ting. Både originalen og del to har "Blood and Gore", "Intense Violence", "Strong Language" og "Use of Alcohol/Drugs", men hvor originalen "bare" har "Sexual Themes" vil det kommende storspillet ha "Nudity" og "Sexual Content". Dermed kan det altså virke som om Naughty Dog vil ta det hele et steg videre denne gangen ved å inkludere nakenhet og mer enn den vesle kyssescenen fra E3 2018. Hvor langt de har tenkt å gå er selvsagt vanskelig å si enda, men som om det ikke var klart nok fra før: Naughty Dog har ikke tenkt å legge noe mellom når de forteller historien de vil på måten de vil.

Hva synes du om volden og slik vi har sett så langt? Har du noen gang fått en litt ekkel følelse etter å ha sett noe i spill?