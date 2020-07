The Last of Us: Part II-skuespiller deler forferdelige hatmeldinger

SPOILER! Nyhetssaken under vil inneholde noen vage spoilere for noe som skjer noen timer inn i The Last of Us: Part II, så ønsker du å unngå slikt bør du slutte å lese nå! SPOILER!

Det tok ikke lange tiden fra noen få The Last of Us: Part II-scener og detaljer lekket ut på nett før både utviklere og enkelte skuespillere enten blokkerte sosiale medier eller kvittet seg med dem helt på grunn av hatmeldinger og drapstrusler. En av de som har fått gjennomgå mest er Laura Bailey siden hun er Abby, kvinnen som dreper en bestemt person, i spillet. Hun har etter hvert startet å dele tankene sine om dette, og nå har hun offentliggjort noen av de ufattelige meldingene også:

Her gidder jeg ikke å leke nøytral engang. Skriver du slike meldinger til folk ber jeg deg om å være så snill å søke hjelp, for slikt er bare sykt. Flere av dere har sagt at spillet er langt fra 10/10 og at historien ikke er like god som jeg synes. Helt greit og forståelig, men å skrive hatmeldinger og drapstrusler til folk som bare gjør gjør jobben sin innen kreative yrker og ikke objektivt driver med ulike former for rasisme eller lignende tyder på at noe er feil med deg.