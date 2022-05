The Last of Us: Remake kommer kanskje tidligere enn forventet

Det er mange insidere som hevder at enten Naughty Dog selv eller et annet internt PlayStation-studio er i full gang med en remake av det originale The Last of Us.

Og de samme insiderne har tidligere også påstått at det ikke vil ta så lang tid før spillet kommer. Og nå har vi enda nærmere informasjon. Jeff Grubb har delt det siste han har hørt via Kinda Funny Gamescast-podcasten, og her sier han at remaken lett kan komme allerede i år.

Hvordan han vet det har han ikke sagt, men han har et hav av korrekte påstander på bok og er altså ganske troverdig.

Hvordan det ser ut med multiplayer-delen til The Last of Us: Part II vet vi imidlertid ikke.