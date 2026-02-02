The Last of Us ser ut til å ende med sin tredje sesong på HBO

HQ

Til tross for påstander om at The Last of Us ikke kunne avslutte historiene i begge spillene i løpet av tre sesonger, ser det ut til at HBO kommer til å gjøre akkurat det. Det første spillet ble dekket i den første sesongen, og det andre handlet om Ellies halvdel av historien i The Last of Us: Part II. Vi vil pakke Abbys perspektiv i sesong 3, og så ser det ut til at vi er ferdige.

I en samtale med Deadline ble HBOs administrerende direktør og styreleder Casey Bloys spurt om showet ville bli avsluttet med neste sesong, sammen med den populære dramakomedien Hacks. "Det virker absolutt slik, men når det gjelder slike avgjørelser, vil vi henvise til showrunners. Så du kan spørre dem," sa Bloys.

Det kan være litt av et ikke-svar, men Bloys vil sannsynligvis bekrefte om mer innhold var planlagt i studioet. The Last of Us sesong 3 kommer da sannsynligvis til å ta oss opp til slutten av The Last of Us: Part II. Ettersom Naughty Dog ikke har laget noe mer kildemateriale for HBO å bruke, ser det ut til at nettverket ikke vil risikere å spinne sitt eget garn om hva som skjer med Ellie, Abby og resten av våre overlevende der ute.