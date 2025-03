The Last of Us sesong 2 introduserer Stalkers til showet

HQ

Mens de som har spilt spillene effektivt vil ha bortskjemt The Last of Us sesong 2 for seg selv, vil alle som bare har sett showet helt sikkert være i for noen sjokk denne sesongen. I tillegg til historiene, kan du også forvente noen nye fiender som jakter på heltene våre, inkludert en ny gruppe infiserte.

Som Neil Druckmann og Craig Mazin forklarte til Empire, vil The Last of Us sesong 2 inneholde noen smartere zombier kalt Stalkers. "Alt jeg vil si er at for de som vil se mer av de infiserte... Spenn dere fast!" sa Craig Mazin.

"Du får se en annen utvikling av denne infeksjonen," legger Druckmann til. "Den har holdt visse deler av hjernen i live, så de er smartere. De koordinerer og gjemmer seg og gjør ting som vi aldri har sett noen andre smittede gjøre i denne serien."

En Stalker høres absolutt ikke ut som en sopp (skjønner du... morsom fyr?), men å legge til enda et lag med infisert tenkning vil garantert gi oss litt ekstra skrekk og minne oss på hvordan menneskeheten tapte mot cordyceps for flere tiår siden.