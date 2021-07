The Last of Us sin første sesong blir ti episoder

For en uke siden fikk vi både vite at HBO og PlayStation Productions sin The Last of Us-serie har hyret inn Nico Parker som Joel sin datter og at flere av hovedrolleinnhaverne er samlet i Calgary før filmingen starter, men det stopper ikke en av seriens forfattere og produsenter fra å avsløre litt mer.

I den nyeste episoden av Scriptnotes avslører Craig Mazin at første sesong av The Last of Us vil bestå av ti episoder og at fem ulike regissører skal fordele ansvaret seg mellom. Vi vet allerede om Ali Abbasi, Jasmila Žbanić og Kantemir Balagov, men hvem de to andre er har fortsatt ikke blitt bekreftet.