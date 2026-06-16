The Last of Us-utvikler sier at det er bra at vi ikke fikk se Intergalactic: The Heretic Prophet på State of Play

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På PlayStation State of Play fikk vi se det nyeste og beste fra noen av de store Sony-studioene, blant annet Insomniac Games og Sony Santa Monica. Et stort Sony-navn som imidlertid var merkbart fraværende, var Naughty Dog, noe som virket rart for noen, siden studioet har et nytt spill som ble avslørt i Intergalactic: The Heretic Prophet.

Ifølge den tidligere The Last of Us-utvikleren Del Walker bør fansen være glade for at Intergalactic: The Heretic Prophet ikke ble vist på State of Play, da det betyr at Naughty Dog er opptatt med spillet. «Hver gang et AAA-spillstudio må flytte ressurser over til å lage en trailer, fører det til at spillet mister omtrent 4 måneder av faktisk dedikert utviklings- og iterasjonstid. Hør her, vil du ha et nytt spill eller ikke?» forklarte han i et innlegg på X/Twitter (via GamesRadar).

Dette ble møtt med en del motreaksjoner mot Walkers synspunkt, men som han påpekte i et senere innlegg, har han erfaring med å lansere AAA-spill og vet at trailere kan ta mye tid. Siden Intergalactic heller ikke har en utgivelsesdato ennå, er det sannsynlig at Naughty Dog fortsatt jobber hardt med å finpusse spillet i produksjonsfasen, noe som betyr at tiden er bedre brukt på å lage et bedre spill for oss å spille, i stedet for å lage en prangende trailer.

Vi vet at Naughty Dog vil komme tilbake en dag, men selv om det å ikke ha en trailer er bra på lang sikt, minner det oss om hvor fraværende denne utvikleren har vært det siste halve tiåret.