The Last of Us-utvikler sier at det er bra at vi ikke fikk se Intergalactic: The Heretic Prophet på State of Play
«Hør her, vil du ha et nytt spill eller ikke?»
På PlayStation State of Play fikk vi se det nyeste og beste fra noen av de store Sony-studioene, blant annet Insomniac Games og Sony Santa Monica. Et stort Sony-navn som imidlertid var merkbart fraværende, var Naughty Dog, noe som virket rart for noen, siden studioet har et nytt spill som ble avslørt i Intergalactic: The Heretic Prophet.
Ifølge den tidligere The Last of Us-utvikleren Del Walker bør fansen være glade for at Intergalactic: The Heretic Prophet ikke ble vist på State of Play, da det betyr at Naughty Dog er opptatt med spillet. «Hver gang et AAA-spillstudio må flytte ressurser over til å lage en trailer, fører det til at spillet mister omtrent 4 måneder av faktisk dedikert utviklings- og iterasjonstid. Hør her, vil du ha et nytt spill eller ikke?» forklarte han i et innlegg på X/Twitter (via GamesRadar).
Dette ble møtt med en del motreaksjoner mot Walkers synspunkt, men som han påpekte i et senere innlegg, har han erfaring med å lansere AAA-spill og vet at trailere kan ta mye tid. Siden Intergalactic heller ikke har en utgivelsesdato ennå, er det sannsynlig at Naughty Dog fortsatt jobber hardt med å finpusse spillet i produksjonsfasen, noe som betyr at tiden er bedre brukt på å lage et bedre spill for oss å spille, i stedet for å lage en prangende trailer.
Vi vet at Naughty Dog vil komme tilbake en dag, men selv om det å ikke ha en trailer er bra på lang sikt, minner det oss om hvor fraværende denne utvikleren har vært det siste halve tiåret.