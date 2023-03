The Last of Us vil ha en tredje sesong

HQ

The Last of Us har vært det siste fenomenet som tok over TV, og mens den første sesongen av showet har sett sendingen av finalen, ser seriens medskapere Craig Mazin og Neil Druckmann allerede fremover.

I et intervju med GQ, da han ble spurt om sesong 2 vil strekke seg over hele løpet av den andre kampen. Druckmann sa "det er mer enn en sesong", og bekreftet at vi nesten helt sikkert vil få en sesong 3 av The Last of Us på et tidspunkt.

Med det bare to kamper så langt, hvis The Last of Us TV-show skal fortsette forbi The Last of Us: Part II, vil vi sannsynligvis se det smi en ny vei for Ellie. Det er med mindre Naughty Dog kunngjør arbeid på The Last of Us: Part III.