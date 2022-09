The Last of Us viser frem clickere og endringer i HBO-trailer

HQ

I dag er det altså The Last of Us Day, eller Outbreak Day som det het før pandemien, så det er ikke rart at fansen i kjent stil har hatt store forventninger til nyheter. Gledelig nok har en av forventningene blitt innfridd.

Etter noen timer med ertende meldinger og lydklipp har nemlig HBO og PlayStation Productions gitt oss den første skikkelige traileren for The Last of Us. Denne viser blant annet endelig hvordan de infiserte ser ut i serien, samt flere måter serien er ulik spillet og Left Behind-utvidelsen.