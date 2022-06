The Last of Us-multiplayeren blir enorm i 2023 - Se det første bildet

Selv om de aller fleste bare nevner enspillerdelen når det er snakk om The Last of Us skal vi ikke glemme at spillet også hadde en veldig god og underholdende multiplayer kalt Factions. Derfor var det litt skuffende da Naughty Dog fortalte at The Last of Us: Part II ikke ville ha en multiplayermodus likevel. Heldigvis tok det ikke lang tid før kennelen avslørte at studioet fortsatt jobbet på en multiplayerprosjekt basert på Factions, men at dette var altfor ambisiøst til å rekke lanseringen av Part II. Det har gått nesten tre år siden den gang uten at vi har hørt noe nevneverdig siden, men nå har vi spennende nytt.

Som en del av gårsdagens The Last of Us-sekvens under Summer Game Fest offentliggjorde Naughty Dog det første konseptbildet fra det vi foreløpig kan kalle The Last of Us Multiplayer. Dette gjorde de for å fremheve at dette selvstendige multiplayerspillet blir enormt og er utrolig ambisiøst. Ved å ta en nærmere titt er det ingen tvil om at det fortsatt er et stort fokus på å lage nye våpen og hjelpemidler av ressurser man finner, og de figurene i det fjerne får det til å virke som om mennesker og clickere vil kunne barke sammen i denne nye byen. Støvet i bakgrunnen kan jo også være et tegn på en battle royale-modus eller dynamiske hendelser, men vi får høre hva utviklerne avslører når mer informasjon kommer neste år.