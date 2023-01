The Last of Us-spillene ser stor økning i salget takket være TV-serien

HQ

The Last of Us: Part I og The Last of Us: Part II har begge sett en enorm økning i salget etter utgivelsen av HBO-serien.

Selv med bare to episoder ute i skrivende stund, har The Last of Us allerede blitt et stort samtaleevne hva TV angår i det siste, og med god grunn. Det ser ut til at mange virkelig nyter denne adapsjonen av Joel og Ellies historie.

Tallene, som kommer fra Gamesindustry.biz, viser oss en enorm økning i salget for begge spillene. The Last of Us: Part I så en enorm salgsøkning på 238%, og PS4-versjonen av The Last of Us: Part II økte med 322%.

Disse tallene viser hvordan en god adapsjon kan gi noen utrolige resultater, ikke bare for det gjeldende mediet, men kildematerialet også.