The Last of Us-stjernen Bella Ramsey tar stilling mot homofobiske fans

The Last of Us-stjernen Bella Ramsey har åpnet opp om deres ikke-binære status, hvordan hun elsket historien til episode tre, og hvordan showet vil fortsette å inkludere historier sentrert rundt homofile karakterer.

"Jeg vet at folk vil tenke hva de vil tenke," Sa Ramsey i et nylig intervju med GQ. – Men de er nødt til å venne seg til det. Hvis du ikke vil se showet fordi det har homofile historier, fordi det har en transkarakter, er det på deg, og du går glipp av det. Det kommer ikke til å gjøre meg redd. Jeg tror det kommer fra et trassig sted.

Det virker rart at antatte fans av originalmaterialet ville bli frustrert over inkluderingen av en homofil romantikk, med tanke på Ellies egen seksualitet. Ramsey kan også ha gitt oss en liten titt inn i sesong to her, som ved å referere til en transkarakter, refererer de mest sannsynlig til Lev, som dukker opp i The Last of Us: Part II.

Dette betyr at den andre sesongen sannsynligvis vil følge banen til kampene. Ramsey sier også i det samme intervjuet at det ikke vil være mye behov for showet å " fylle ut hullene" mellom første og andre spill. Dette viser igjen dedikasjonen til HBOs The Last of Us til kildematerialet.