The Last Voyage of the Demeter krasjer på kinoene

Vampyrer ser ikke ut til å interessere massene lenger, og filmen om Demeters siste reise kantret på kinoer verden over. Skrekkfilmen, som er basert på et av kapitlene i boken om Dracula, klarte så vidt å skremme inn 6,5 millioner dollar ved de hjemlige kinoene, ikke en gang en femtedel av det den kostet å produsere, og da er ikke engang markedsføringskostnadene medregnet.

I stedet har folk fortsatt å strømme til Barbie, som spilte inn ytterligere 33 millioner dollar i løpet av helgen. Trist for The Last Voyage of the Demeter, og nok en flopp for Spielbergs produksjonsselskap etter Påskesøndag og Fabelmans, som begge var filmer som få gadd å se på kino. Kanskje vil et internasjonalt publikum være mer interessert, men vi har ikke lyst til å satse på denne vampyrfilmen.

