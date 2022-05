The League of Extraordinary Gentlemen får reboot

HQ

Det var da ikke så rart at verken tegneserielegenden Alan Moore eller ikonet Sean Connery ville ha noe med filmverdenen å gjøre etter superheltfilmen The League of Extraordinary Gentlemen, som virkelig floppet da den ble utgitt i 2003. Nå hevder imidlertid The Hollywood Reporter at Disney har planer om å bringe de viktorianske heltene tilbake.

Twentieth Century Studios har angivelig planer om en reboot som skal slippes på strømmetjenesten Hulu. Justin Haythe (Revolutionary Road, Red Sparrow) skal skrive manuset og Don Murphy - som produserte filmen fra 2003 - vil skal igjen være produsent. Ingen lanseringsdato er satt.