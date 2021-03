The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki viser nytt gameplay

Den japanske utvikleren Nihon Falcom, som blant annet står bak Ys-serien, har utgitt nytt gameplay fra neste tilskudd i The Legend of Heroes-serien, Kuro no Kiseki. Utviklerne har dessuten avslørt en del om karakterene, verdenen og kampsystemet i tillegg.

Du tar rollen som Van Arkride - en Spriggan, som jobber i undergrunnsdelen av Edith. Du kan enten spille som forhandler, dusørjeger eller detektiv, alt etter omstendighetene. Du kommer også til å spille som Agnes Claudel, som er en student på Aramis High School, som forsøker å skaffe sin tipoldefars gamle stjålne Orbment tilbake. Utover Agnes og Van Arkride har vi også Feri Al-Frayed og Aaron Wai. Al-Frayed er en del av Jaeger Corps og har sitt eget mål om å lokalisere en enhet som er forsvunnet, mens Wai er en mester i Moon Flower Style, og gjemmer seg for organisasjonen Heiyue.

Spillet fortsetter der Trails of Cold Steel 4 slapp, og spilleren kommer til å bruke mye tid i Edith City, men også ute i naturen som omringer byen. Det kommer til å være to kampsystemer: "Basic" og "Command". Basic foregår i sanntid mens Command har en form for turbasert system.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki lanseres i Japan senere i år, og vi regner med at det får en vestlig lansering på et senere tidspunkt.

Sjekk ut gameplayet som viser kampsystemet nedenfor.

