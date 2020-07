The Legend of Zelda: Breath of the Wild II-innspillinger er ferdige

Du ser på Annonser

Etter hvert ble det tydelig at The Legend of Zelda: Breath of the Wild II ikke vil lanseres i år, men det kan i alle fall virke som om den etterlengtede oppfølgeren ikke er altfor langt unna.

Da Nerea Alfonso og Marc Navarro, stemmene til henholdsvis Zelda og Revali i den spanske utgavene av både The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Breath of the Wild II, besøkte podcasten Un Café Con Nintendo bekreftet de nemlig at alt av stemmeskuespill i oppfølgeren er ferdiginnspilte. Nå er det vanligvis ikke ekstremt mye snakking i The Legend of Zelda-spill, men at internasjonale utgaver av den biten er ferdige er helt klart et godt tegn.