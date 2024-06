The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lar oss endelig spille som Zelda

Det så ut som den ryktede A Link to the Past / A Link Between Worlds-remasteren for Switch, men nei, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom er et nytt top-down Zelda-spill, med den visuelle stilen til Link's Awakening-remaken, og med de to viktigste nye funksjonene som allerede finnes i tittelen.

Den første, at Zelda, som besitter av Triforce of Wisdom, vil være den viktigste spillbare karakteren, med Link som mangler denne gangen. Den andre, at Tri Rod vil gi henne krefter til å kopiere objekter i verdenen, i et nytt forsøk på å skape en ny spillestil.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vil slippes eksklusivt på Nintendo Switch 26. september.