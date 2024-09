The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom var nesten en dungeon-bygger

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom er et annet veldig unikt spill i denne sagnomsuste serien, ikke bare fordi Princess Zelda er hovedpersonen, men også på grunn av kunststilen og spillopplevelsen som helhet. Det viser seg at Nintendo hadde enda mer sprø planer og ideer for denne tittelen, blant annet at det en gang var en dungeon-bygger.

I en Nintendo Ask the Developer-blogg forklarte medregissør Satoshi Terada fra utvikleren Grezzo og den mangeårige The Legend of Zelda-produsenten Eiji Aonuma litt om hvordan ideen om en dungeon-bygger ble til og hvorfor den ble lagt til side.

Terada sa: "Vi utforsket noen forskjellige måter å spille spillet på parallelt. På én måte kunne Link kopiere og lime inn ulike objekter, for eksempel dører og lysestaker, for å skape originale dungeons. I denne utforskningsfasen ble denne ideen kalt et "redigerings-dungeon", fordi spillerne kunne skape sitt eget The Legend of Zelda-spill."

Aonuma la deretter til: "De viste det til meg og ba meg prøve det. Mens jeg spilte, begynte jeg å tenke at selv om det er gøy å lage sin eget dungeon og la andre spille det, er det heller ikke så dumt å plassere gjenstander som kan kopieres og limes inn i spillfeltet, og skape spill der de kan brukes til å bekjempe fiender.

"Det var begynnelsen på spillingen med "ekko". Spillet ble endret fra å skape dungeons til å bruke kopierte og limte gjenstander som verktøy for å fremme ditt eget eventyr."

Litt senere forklarte Aonuma: "Alle andre utviklet spillet med tanke på å skape dungeons, men jeg satt rett ved siden av dem og tenkte på noe annet. (Ler) Men det er en grunn til at det tok et år å snu opp ned på tebordet. Når alt kommer til alt, kan du ikke virkelig se potensialet for at ideer kan utvikle seg til et solid spill før du kan verifisere funksjonene og følelsen av dem, så jeg ville at de skulle prøve å lage det først.

"Jeg følte at "rediger dungeon"-funksjonen de viste meg hadde et betydelig potensial til å bli utviklet til en ny måte å spille The Legend of Zelda på hvis spillopplevelsen ble endret til å bruke "ekko" i stedet. Så jeg tenkte at det ville være bra å utvide i den retningen, og at det kunne bli enda mer interessant på den måten."

Synes du Nintendo burde ha utforsket dungeon-byggingselementet mer, kanskje for til slutt å lage en tittel av typen The Legend of Zelda Maker?