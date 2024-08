The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom viser oss noen av gjenstandene og kreftene prinsessen vil bruke når hun reiser gjennom Hyrule

HQ

Nintendo skylder kanskje på Nintendo Switchs slitasje de siste månedene, men det er ingen tvil om at hvis det er én franchise (bortsett fra Mario) som kan få massene tilbake til butikkene, så er det The Legend of Zelda. Med kunngjøringen av Echoes of Wisdom på det siste Nintendo Direct-arrangementet avsluttet det Kyoto-baserte selskapet debatten om hvorvidt prinsesse Zelda skulle spille hovedrollen i sitt eget spill, samtidig som hun fikk sin egen karakter med krefter til å replikere gjenstander og tilkalle fiender til å kjempe på hennes vegne når hun reiser gjennom Hyrule for å redde landet sitt og sin elskede Link. Men nå har vi enda mer grunn til å glede oss.

Nintendo har sluppet en ny trailer der vi får se noen av gjenstandene vi kan utstyre prinsessen med på hennes heltereise, i tillegg til en sniktitt på hennes nye evne: Bond (og Reverse Bond). Med den vil selv de største hindringene ikke være et problem for å komme seg videre, selv om vi helt sikkert vil se noen gåter som presser konseptet lenger enn det vi ser i denne teaseren.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kommer eksklusivt til Nintendo Switch 26. september 2024, sammen med en spesialutgave av Nintendo Switch Lite som passer til.