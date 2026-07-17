The Legend of Zelda» får en leketøysserie fra Hasbro

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30. april er verdenspremieren på Zelda-filmen, og som du sikkert kan gjette, vil den bli lansert med store reklamekampanjer og massevis av merchandise. Det ser nå ut til at sistnevnte kategori vil omfatte en leketøysserie fra Hasbro.

I en pressemelding på Business Wire kan vi nå lese at Hasbro har «kunngjort et nytt lisenssamarbeid med Nintendo for å lage produkter basert på den populære Legend of Zelda-serien.» Det er bekreftet at samarbeidet starter allerede i 2027, og vi trenger ikke å vente lenge på de første konkrete bevisene, siden vi kan se frem til «de første avsløringene av tre figurer i 6-tommers skala på San Diego Comic-Con (23.–26. juli 2026).»

Billy Lagor er sjef for leker og brettspill hos Hasbro, og han sa i en uttalelse:

«I flere tiår har The Legend of Zelda-serien trollbundet fans gjennom sin dype mytologi, uforglemmelige karakterer og vedvarende følelse av oppdagelse. Ved å kombinere Nintendos ikoniske historiefortelling med Hasbros ledende posisjon innen action- og rollespill, leverer vi leker som inviterer fans til å leke, utforske og skape sine egne episke eventyr.»

Når det er sagt, er det bare å vente. Vi antar at de tre første figurene som er nevnt ovenfor, og som vil bli inkludert, er Link, Zelda og Ganondorf, men det kan selvfølgelig bli noe helt annet.