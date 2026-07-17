The Legend of Zelda» får en leketøysserie fra Hasbro
Nintendo og Hasbro har gått sammen, og selv om lekene ikke kommer på markedet før neste år, får vi likevel se noen av dem senere denne måneden.
30. april er verdenspremieren på Zelda-filmen, og som du sikkert kan gjette, vil den bli lansert med store reklamekampanjer og massevis av merchandise. Det ser nå ut til at sistnevnte kategori vil omfatte en leketøysserie fra Hasbro.
I en pressemelding på Business Wire kan vi nå lese at Hasbro har «kunngjort et nytt lisenssamarbeid med Nintendo for å lage produkter basert på den populære Legend of Zelda-serien.» Det er bekreftet at samarbeidet starter allerede i 2027, og vi trenger ikke å vente lenge på de første konkrete bevisene, siden vi kan se frem til «de første avsløringene av tre figurer i 6-tommers skala på San Diego Comic-Con (23.–26. juli 2026).»
Billy Lagor er sjef for leker og brettspill hos Hasbro, og han sa i en uttalelse:
«I flere tiår har The Legend of Zelda-serien trollbundet fans gjennom sin dype mytologi, uforglemmelige karakterer og vedvarende følelse av oppdagelse. Ved å kombinere Nintendos ikoniske historiefortelling med Hasbros ledende posisjon innen action- og rollespill, leverer vi leker som inviterer fans til å leke, utforske og skape sine egne episke eventyr.»
Når det er sagt, er det bare å vente. Vi antar at de tre første figurene som er nevnt ovenfor, og som vil bli inkludert, er Link, Zelda og Ganondorf, men det kan selvfølgelig bli noe helt annet.