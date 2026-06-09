The Legend of Zelda: Ocarina of Time bekrefter remake

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"There was one particular boy who did not have a fairy"

Den nye The Legend of Zelda: Ocarina of Time for Nintendo Switch 2 vil inneholde stemmeskuespill og tilsynelatende realistisk grafikk. Og det er stort sett alt vi kan fortelle dere, fordi remaken bare fikk noen få sekunder med en teaser. Historien om Kokiri og det store Deku-treet fortalt gjennom noen tekstilkunstverk, Links oppvåkning i huset sitt i begynnelsen av spillet, Triforce of Courage som allerede glitrer på hånden hans (noe som ikke ville skjedd på den måten i det originale spillet).

Uten noen undertittel eller Remake-tillegg til navnet vil The Legend of Zelda: Ocarina of Time bli utgitt på Nintendo Switch 2 i år, som tidligere lekket, og det forventes å bli Nintendos store tittel til jul, men vi fikk ikke en fast offisiell dato.