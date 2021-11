The Legend of Zelda: Skyward Sword HD har snart solgt like mange eksemplarer som originalen

HQ

Nintendo fortsetter med å utgi remaster-utgaver av deres eldre spill, og de har blant annet for ikke så lenge siden lansert The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, en restaurert utgave av Skyward Sword fra 2011.

Og spillet selger som bare det, så mye at det snart overgår originalen. Nintendo er i gang med å oppdatere salgstallene for deres førstepartstitler (via Nintendo Life), og her fremgår det at spillet har solgt 3,6 millioner eksemplarer, og det tallet gjelder kun frem til 30. september, så det har naturligvis solgt enda mer.

Til sammenlikning har originalen, som kom for ti år siden, solgt 3,67 millioner, så HD-utgaven vil uten tvil overgå denne, om ikke den allerede har gjort det.