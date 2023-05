The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ble utsatt ett år for finpuss

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom var praktisk talt ferdig i 2022, ifølge spillets regissør Eiji Aonuma, men ble holdt igjen et år slik at Nintendo bedre kunne polere spillet før utgivelsen.

I et nytt intervju med The Washington Post sa han at arbeidet med mesterverket i all hovedsak var ferdig i 2022, men at utviklerne bestemte seg for å bruke et ekstra år på å finpusse alle systemer. Med tanke på hvor få tekniske problemer spillet har til tross for enorme muligheter og enestående valgfrihet virker det som om dette var rett valg, eller hva?