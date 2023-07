The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fortsetter på toppen av den britiske salgslisten for bokser

HQ

Nintendo Switch-titler er utrolig vanskelige å slå på det fysiske markedet. Hver uke, til tross for at det er flere år siden det ble lansert, ligger Mario Kart 8 Deluxe på topp, og som regel er Switch -versjonen av Minecraft også der oppe. Ut fra salgstallene å dømme kan det se ut til at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kan bli enda en i rekken av ukuelige Switch-titler.

Switch-oppfølgeren ligger nemlig på toppen av den britiske salgslisten for andre uke på rad. Helt siden lanseringen i slutten av mai har Tears of the Kingdom faktisk ligget øverst på listen, med et kort opphold til Diablo IV i begynnelsen av juni og deretter Final Fantasy XVI i slutten av juni.

Med tanke på at juli er en jevn måned, virker det sannsynlig at Tears of the Kingdom vil fortsette å dominere listen frem til slutten av august, når en rekke større spill debuterer.

Når det gjelder resten av topp ti den siste uken, kommer FIFA 23 på andreplass, Mario Kart 8 Deluxe på tredjeplass, og Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarök, Star Wars Jedi: Survivor, Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo IV, og Minecraft på Switch utgjør resten av listen.

Takk, Gamesindustry.biz.