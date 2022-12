The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har blitt aldersmerket i USA

HQ

Forrige måned ble The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aldersmerket i Sør-Korea, og nå har det samme skjedd i USA også. ESRB-vurderingen er nå synlig på a href="https://www.nintendo.com/en-ca/store/products/the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-switch/" target="_blank">Nintendo Store</a> og leser "Fantasy Violence, Mild Suggestive Themes", med anbefalt aldersgrense 10+ år.

Etter flere forsinkelser for eventyret tror vi at vi nå ganske sikkert kan regne med, med tanke på aldersmerkingen, at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lanseres som planlagt 12. mai neste år. Hvis det er i nærheten av å være like bra som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, har vi noe virkelig stort å se frem til også.

Takk, GamingBolt