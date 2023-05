The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom knuser konkurrentene på de britiske salgslistene

HQ

Folk elsker virkelig The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Switch-eksklusiven har en av de høyeste Metacritic-scorene gjennom tidene for øyeblikket, noe som viser at det har vært en stor suksess blant kritikere, og de siste tallene over fysiske spillsalg i Storbritannia viser at forbrukerne også er begeistret for denne oppfølgeren.

Som rapportert av Gamesindustry.biz, har Tears of the Kingdom knust Hogwarts Legacys rekord som den største lanseringen av fysiske spill i 2023 i Storbritannia, og har gjort det med ytterligere 50% flere solgte eksemplarer. Ikke overraskende har dette også sementert spillet som den største Zelda-lanseringen i historien i Storbritannia, med mer enn 2,7 ganger åpningssalget av The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

På samme måte er Tears of the Kingdom allerede det åttende største Zelda-spillet gjennom tidene i Storbritannia, og når man bare ser på inntekter, er spillet også det fjerde største Zelda-spillet gjennom tidene i landet.

Når man ser på antall solgte eksemplarer, faller Tears of the Kingdom bak Pokémon Scarlet/Violet som den største Switch-lanseringen gjennom tidene i Storbritannia, men slår likevel Game Freaks spill ved å være den største Switch-lanseringen noensinne i Storbritannia når det gjelder inntekter.

Når det gjelder ukens toppliste, tar Zelda topplasseringen, med henholdsvis Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, FIFA 23, Mario Kart 8: Deluxe, Dead Island 2, Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons og Minecraft Legends som utgjør resten av listen.