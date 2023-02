The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kort oppført for 699 kroner på Nintendo eShop

HQ

Det ser ut til at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kan gå for en heftig prislapp når det lanseres. Nylig avslørte Nintendo eShop for tidlig spillets pris ved å hevde at spillet koster 699 kroner.

Denne oppføringen ble senere fjernet, men det virker likevel som om katten er ute av sekken. Med tanke på at Sony og Xbox også har økt prisen på sine førstepartstitler er det ikke overraskende om Nintendo nå gjør det samme. Spesielt siden de har hintet til det et par ganger de siste månedene. Da passer det vel godt å øke prisen for første gang når det er The Legend of Zelda: Breath of the Wild-oppfølgeren siden mange der ute er villige til å betale nesten hva som helst for spillet.

Er du villig til å betale 699 kroner for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?