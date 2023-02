The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kort oppført for $ 70 på Nintendo eShop

HQ

Det ser ut til at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kan gå for en heftig prislapp når den lanseres. Nylig avslørte Nintendo eShop for tidlig spillets pris ved å notere den for $ 69.99.

Denne oppføringen ble senere fjernet, men det er ikke bare USA som har sett denne økte prisen. En kanadisk Twitter-bruker la ut at deres eShop-oppføring så spillet på CAD 89.99, som ville samsvare med den amerikanske prisen.

Med tanke på at Sony og Xbox også har økt prisen på sine førstepartstitler, ville det ikke være for farfetched å se Nintendo gjøre det samme. Det er også mange som vil se The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom som verdt den prisen også, spesielt hvis det viser seg å være Switchens siste store utgivelse.

Er du villig til å betale tilsvarende $ 70 for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Takk, Nintendo Life.