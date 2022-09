The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lanseres i mai

HQ

I mars fikk vi den skuffende, men forventede beskjeden, om at oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild måtte utsettes til 2023, så noen av dere fryktet nok at vi ikke ville få se mer av det før neste år heller. Derfor fikk nok de siste minuttene av dagens Direct-sending millioner av folk til å juble.

Den ble nemlig avsluttet med en ny trailer for det vi nå vet heter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og som om det ikke var nok at den bekrefter nye gameplayelementer som muligheten til å fly en slags mekanisk skapning og flere måter å leke med tyngdekraft på avslører traileren også at spillet lanseres den 12. mai.