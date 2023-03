The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vil endre spillverdenen

HQ

The Legend of Zelda: Breath of the Wild var fullpakket med spennende spillelementer da den ble utgitt i 2017. Nå, seks år senere, gleder vi oss til utgivelsen av oppfølgeren. Men The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har ikke avslørt mye når det gjelder gameplay.

Spillets produsent, Eiji Aonuma, sa i en nå slettet tweet at i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vil "spillerens frie fantasi bli fylt med ny spilling som vil føre til endringer i spillverdenen."

Dette kan bety mange ting, men det ser ut til at vi som spiller vil kunne påvirke spillverdenen direkte i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Da Aonuma slettet tweeten etter å ha lagt den ut, ser det ut til at vi ikke får flere detaljer om hva han hadde ertet.

Med Doug Bowser lovende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vil være verdt $ 70 prislappen, forventer vi noen sterke gameplay. Forhåpentligvis, før utgivelsen vil vi få en titt på hva det vil innebære.

Gleder du deg til The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Takk, Nintendo Life.