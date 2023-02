The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-artbook avslører mer informasjon

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms kunstbok har blitt lekket i sin helhet, og vises på nettet.

Boken, som du finner her, inneholder detaljer om karakterer, spillets historie, dets verden og mer. Hvis du ønsker å unngå spoilere foreslår vi at du ikke sjekker ut kunstboken før spillet lanseres i mai.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Detaljer om spillet har vært noe sparsomme til nå. Takket være dette har du muligheten til å få vite litt mer.