HQ

Det har gått rykter om at noe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-relatert skulle skje i slutten av mars en god stund, og nå er vi endelig nå hva det er.

Nintendo har annonsert at seriens produsent, Eiji Aonuma, vil være vert for en 10-minutters gameplaypresentasjon for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom klokken 16 i morgen.

Hva håper du å se og lære mer om?