The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-inspirert Switch OLED har blitt lekket

Et av 2023s mest etterlengtede spill er helt klart The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og hvis du vil feire lanseringen av spillet med stil, er det bare passende at du kjøper en spesialdesignet Switch-konsoll sammen med det.

For en slik ser ut til å være på vei etter at bilder av en spesiell Tears of the Kingdom-inspirert OLED-modell har blitt lekket på Resetera.

Den ser ganske lekker ut, med en rekke spennende detaljer, men vi trenger selvfølgelig fortsatt en konkret bekreftelse fra Nintendo for å være helt sikre på at den er ekte.