The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-konkurranse lanseres i Storbritannia

HQ

En ny konkurranse for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom er lansert i Storbritannia, der ti vinnere får en spesialutgave av Shikishi.

Hvis du ikke er sikker på hva en Shikishi er, er det i hovedsak en kunstform laget på en hard pappoverflate. Det er tykkere enn vanlig papir og har en gullkant, som du kan se på bildet i Twitter-innlegget nedenfor. Det er et fancy stykke samlekunst, og hvis du ønsker å vinne en, må du sjekke ut tweeten.

Det er en enkel konkurranse å delta i, da alt du trenger å gjøre er å følge My Nintendo Store UK og kommentere under tweeten med spillet du først oppdaget Hyrule i. Konkurransen avsluttes 12. mai, akkurat i tide til Tears of the Kingdom slippes.