The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-regissøren har allerede planer om et nytt spill

HQ

Hidemaro Fujibayashi, regissøren av det nylig utgitte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, har avslørt at han har noen ideer til det neste spillet i serien.

Da han snakket med Zachary Small i et New York Times-intervju, avslørte Fujibayashi at han hadde planer for det neste Zelda-spillet, men hadde ennå ikke fortalt Tears of the Kingdom-produsenten Eiji Aonuma om disse planene.

Selvfølgelig, ikke forvent et nytt Zelda-spill på noen år, men det er fortsatt godt å vite at Tears of the Kingdom ikke er der Fujibayashi ser slutten. Regissøren ønsker også å utforske Ganondorfs karakter i fremtidige titler, slik at han ikke faller ned i tropen om å være ond bare fordi han kan være det.