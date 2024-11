The Legend of Zelda: The Minish Cap feirer 20-årsjubileum

HQ

Hurra! I år feirer vi 20-årsjubileum for det som uten tvil er et av Links mest undervurderte eventyr. Vi snakker selvfølgelig om den pikselerte perlen The Legend of Zelda: The Minish Cap, som ble utgitt på Game Boy Advance i Japan den 4. november 2004. Den den gang omstridte "toon"-versjonen av Link var tilbake, men i stedet for en storslått sjøreise bød Minish Cap på en helt ny eventyrstil. Det er et utrolig stramt og velprodusert bidrag til serien - et stort spill i liten skala - og mange av oss her på teamet husker det med glede.

Hva synes du om The Legend of Zelda: The Minish Cap, og hvordan vil du rangere det blant de andre 2D-spillene i serien?