The Little Mermaid-trailer viser ikoniske scener

HQ

Vi har sett en håndfull glimt av Disneys The Little Mermaid live-action-nyinnspilling, men nå er det på tide med en mye nærmere titt.

Halle Bailey og Melissa McCarthy, som spiller henholdsvis Ariel og Ursula, kom på scenen under Oscar-utdelingen for å gi oss den første virkelige traileren til The Little Mermaid, og den er enkelt sagt en oppsummering av hele historien. Vi får se Ariel redde Eric, ha en diskusjon med kong Triton, få ønsket sitt oppfylt av Ursula og dra på den romantiske båtturen med Eric mens vi hører Part of Your World i bakgrunnen. Sebastian og Scuttle får endelig også litt tid i rampelyset... på godt og vondt.