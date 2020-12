Du ser på Annonser

En ny dag betyr et nytt gratis spill på Epic Games Store. Før disse juletilbudene begynte gikk det en drøss med rykter og påståtte lekkasjer om hvilke spill som ville bli gratis, og nå virker en av dem mer troverdig.

For etter at Oddworld: New'n'Tasty har vært gratis det siste døgnet er det nå PC-utgaven av The Long Dark som er gratis på Epic Games Store. Dermed får vi se om det faktisk er Defense Grid som overtar gratisplassen klokken 17 i morgen eller ei.