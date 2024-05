The Long Dark lar deg endelig jukse døden, og legger til en puma som følger deg rundt

HQ

The Long DarkTales from the Far Territory-utvidelsen ble opprinnelig lansert tilbake i 2022, men siden den gang har utviklerne hos Hinterland Games jobbet hardt med tilleggsfunksjoner som vil komme for alle eiere av utvidelsen.

Den siste oppdateringen, som beskrevet i et innlegg på Steam, inneholder mange nye funksjoner for fans å bli begeistret, eller livredd, for. Først er det introduksjonen av pumaen. Dette topprovdyret er veldig territorielt, og vil spore deg opp hvis du tilbringer altfor lang tid på ett sted.

Det er også en ny fjellpassregion, en ny fortelling og to ekstra moduser. Misery-modusen gir deg seks nye lidelser du må overleve med så lenge du kan, og Cheat Death-modusen lar deg slippe å møte permadeath, men det har sin pris.

Hinterland Games tar sikte på å slippe denne oppdateringen mot andre halvdel av juni.