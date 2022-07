The Lord of the Rings: Gollum utsatt på ubestemt tid

HQ

Da The Lord of the Rings: Gollum fikk æren av å være et av de første spillene annonsert for PlayStation 5 og Xbox Series i 2019 var planen en lansering i 2021. Dette ble det altså ikke noe av som følge av et par utsettelser, og nå viser det seg at vi kan glemme den kunngjorte september-datoen også.

Utviklerne i Daedalic Entertainment forteller at de har sett seg nødt til å utsette The Lord of the Rings: Gollum "noen måneder". Vi får altså ikke en ny dato siden dette vil avsløres når de er helt sikre på å rekke det. I håp om å få litt medlidenhet slenger de med dette sitatet i stedet for det Miyamoto-san vanligvis får æren for:

"A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to"