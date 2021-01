The Lord of the Rings: Gollum utsatt til 2022

Du ser på Annonser

Det har gått mange måneder mellom hver gang vi har fått nevneverdig nytt fra The Lord of the Rings: Gollum, men flere hadde nok troen på å få se mye mer fremover siden Daedalic allerede fra starten av sa at spillet ville lanseres en gang i 2021. Før Covid-19 kom i alle fall...

Nå har studioet gitt oss både gode og dårlige nyheter. Den dårlige er at The Lord of the Rings: Gollum utsettes til en gang i 2022 for å kunne leve opp til forventningene mange har fått etter skjermbildene og den filmatiske traileren. Noe som vil kunne gjøre dette lettere er at Daedalic Entertainment har inngått en avtale med Nacon om å samarbeide med publiseringen og distribusjonen, noe som forhåpentligvis både betyr mer å rutte med under utviklingen og mer oppmerksomhet når lanseringen nærmer seg neste år.