The Lord of the Rings: Return to Moria lanseres i høst

The Lord of the Rings: Gollum har gjort sitt for at mange Ringenes Herre-fans frykter vi ikke skal få et nytt bra spill i universet etter Middle-earth: Shadow of War, men ventetiden på noe som i alle fall er bedre enn førstnevnte blir nok ikke lang.

The Lord of the Rings: Return to Moria ble jo vist frem på Summer Game Fest, og å kjempe

Vi fikk et lanseringsvindu høsten 2023 for The Lord of the Rings: Return to Moria, og selv om det ikke akkurat er det høyproduksjonsspillet vi stadig drømmer om å se virker det som enkel moro med bygging og slåssing. Da bør det ikke være vanskelig å slå Gollum når spillet lanseres en gang i høst.