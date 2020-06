The Lord of the Rings: Rise to War annonsert

Vi tror at flere av dere blir glade når dere nå får høre at Warner nettopp annonserte et nytt strategispill basert på Ringenes herre, komplett med velkjente områder og kjente personligheter. Spillet heter The Lord of the Rings: Rise to War, men den litt dårlige nyheten er at dette er et mobilspill.

Hittil er det knapt med detaljer utover det som ble skrevet i annonserings-tweeten:

"We are pleased to announce our collaboration with NetEase, Inc. on the mobile game development of The Lord of the Rings: Rise to War. Set in the Third Age of Middle-earth, this latest mobile strategy game will feature iconic characters and locations from the original trilogy."

Forhåpentligvis får vi snart mer informasjon og en trailer, og da lover vi å komme tilbake til dette.