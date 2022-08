The Lord of the Rings: The Rings of Power får to episoder på premieren

HQ

At Amazon sin påkostede The Lord of the Rings: The Rings of Power-serie starter den 2. september har vi visst en stund, men nå som selskapet har offentliggjort sendingskjemaet viser det seg at vi starter med en skikkelig godbit.

Det viser seg at The Lord of the Rings: The Rings of Power starter med to episoder den 2. september. Nærmere bestemt vil de offentliggjøres klokken 03 den natten. Deretter vil de påfølgende seks episodene slippes klokken 06 hver fredag frem til den avslutningen den 14. oktober.