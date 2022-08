The Lord of the Rings: The Rings of Power hypes opp med siste trailer

HQ

Fredag neste uke starter altså The Lord of the Rings: The Rings of Power med et brak ved å gi oss hele to episoder med en gang, noe Amazon nå minner oss på i form av det de hevder blir den siste traileren før premieren. Da er det forståelig at traileren viser akkurat hvor påkostet showet er med veldig imponerende produksjonsverdier og en tilsynelatende fin blanding av action, drama og spenning i samme stil som filmene. Forhåpentligvis med litt humor spredd imellom.