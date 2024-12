HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Ringenes Herre: Slaget om Rohan her i Norge) er New Line Cinemas tilbakekomst til The Lord of the Rings-franchisen, ti år etter slutten på The Hobbit-trilogien. Det er en film som, som mange påpekte da den ble annonsert i 2021, er laget for at New Line Cinema (datterselskap av Warner Bros. Discovery) skal beholde filmrettighetene til The Lord of the Rings, The Hobbit, og vedleggene. Så ja, på en måte tilsvarer det de rare Spider-Man spin-offene fra Sony eller den forferdelige Fantastic Four rebooten fra 2015 fra Fox, laget bare for å beholde IP-rettighetene.

Heldigvis er den bedre enn noen av disse filmene, ettersom den velger noe annerledes som gir den sin egen energi: det er en anime-film fra en anerkjent japansk regissør, Kenji Kamiyama (regissør av Blade Runner: Black Lotus og Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Animeformatet ender opp med å være det eneste som rettferdiggjør filmen, ettersom du har sett denne historien før (i noen deler, nesten bokstavelig talt), bare at du nå ser den animert i stedet for live-action. Og selv det har alvorlige begrensninger, for selv om animasjonen er teknisk god - med noen vakre bilder, men ikke noe oppsiktsvekkende - foregår den på for få steder og føles for begrenset og kjedelig når man tenker på potensialet som ligger i en animert nyfortolkning av Midgard...

Publikum har allerede blitt underholdt av (eller utsatt for, avhengig av hvem du spør) Prime Videos The Rings of Power, som henter lett inspirasjon fra filmenes estetikk, men bygger alt fra bunnen av, så de vil kanskje føle seg litt forvirret når de hører Howard Shores ikoniske filmmusikk i begynnelsen av The War of the Rohirrim.

For å maksimere båndene til filmene, noe som ender opp med å være kontraproduktivt, gjentar Miranda Otto også rollen som Éowyn (i virkeligheten er hun bare en navnløs forteller), og filmen besøker velkjente steder fra kjernetrilogien: Kingdom of Rohan og Helmsdjupet ... før det het Helmsdjupet. De ser ut akkurat slik du husker dem fra The Two Towers, noe som vil være et pluss for fans, men som også føles som en ulempe for dette animerte alternativet, ettersom alt føles for kjent.

Historien er inspirert av vedleggene til The Lord of the Rings om Rohan-dynastiet, og utspiller seg 183 år før The Lord of the Rings, og forteller historien om Helm Hammerhand og datteren hans, som ikke ble navngitt av J.R.R. Tolkien. Manusforfatter Philippa Boyens, som har skrevet alle de seks tidligere The Lord of the Rings filmene, bestemte seg for å fokusere på henne og kalte henne Héra, etter Hera Hilmar, den islandske skuespilleren fra Mortal Engines. I likhet med Tolkien selv, som baserte store deler av Rohans hær på middelalderens England, baserte Boyens Héra på den historiske skikkelsen Æthelflæd.

Historien er svært enkel. Forvent ikke mye politiske intriger mellom kongefamiliene i Rohan og Gondor, da det reduserte antallet karakterer er ganske endimensjonalt, særlig den svake skurken. Det er også noen korte tilbakeblikk til historien om Sauron og Rings, men filmen er i stor grad bygget opp rundt historien om Héra, hennes familie og en konflikt som mangler ekte følelser.

The Rings of Power, Amazons TV-serie, har blitt sterkt kritisert for å ha for mange karakterer og locations og for å være generelt kjedelig. Men etter å ha sett The War of the Rohirrim, har jeg satt mye mer pris på den, fordi den prøver nye ting, den er visuelt fantastisk (og vanvittig dyr), og selv om mange av plottlinjene mislykkes og hadde en veldig tøff start, vil den, hvis du har litt tålmodighet, føre deg til virkelig fantastiske øyeblikk, slik det skjedde i den sterkt undervurderte andre sesongen.

Med The War of the Rohirrim er denne følelsen det stikk motsatte. Det er veldig lett å følge med, og innsatsen er tydelig fra første stund, en innsats som også er uvanlig lav for The Lord of the Rings, noe som kunne vært en god ting hvis den ikke hadde føltes så... resirkulert. Beleiringen av Helm's Deep er et av de beste øyeblikkene i The Lord of the Rings trilogien, og denne filmen ber deg om å se det igjen, med karakterer du nettopp har møtt, uten nok bakgrunn eller tid til å bry deg noe særlig om dem.

Det er urovekkende, og ærlig talt skuffende, at en animasjonsfilm føles så redusert i omfang og ser så ordinær ut til tross for at den er teknisk god. Blandingen av realistiske bakgrunner og effekter og 3D-kamerabevegelser med håndtegnet animasjon er litt merkelig iblant, men det fungerer. Det er bare rett og slett ikke så mye å se, siden du allerede så alt for 22 år siden.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Men filmen er en flott og underholdende film. Den har også vakker musikk. Men historien er rett og slett ikke velutviklet eller relevant nok til å rettferdiggjøre at den er en egen totimers film når de fleste av nøkkelscenene føles som en reprise fra The Two Towers, koblet sammen med et svakt plot. Filmen har noen antydninger til oppfølgere underveis, men verken føles, prioriteres eller er attraktiv nok med tanke på dens plassering i tidslinjen i Midgard (som utspiller seg mindre enn to hundre år før The Lord of the Rings).

Men for nye deler i Midgard er det enten dette eller, dessverre, den innkommende The Hunt for Gollum... Det er forståelig at New Line Cinema ikke ønsker å miste filmrettighetene til en av tidenes største filmtrilogier, men de må finne bedre og mer ambisiøse historier. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim er ikke en dårlig film i seg selv, men den lever i skyggen av det som kom før. Og dens største redning, at den er en animasjonsfilm, er også dens største svakhet. Animasjon bør brukes til å la kunstnernes fantasi løpe løpsk, ikke bare kopiere det som allerede ble laget for 20 år siden.