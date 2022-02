The Lord of the Rings-animefilmen vist frem - kommer i 2024

HQ

Forrige sommer kunngjorde Warner Bros. og New Line Cinema at de skal lage en animefilm kalt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Da nøyde de seg med å si at Kenji Kamiyama (som blant annet er kjent for Ghost in the Shell: SAC_2045 og Star Wars: Visions' The Ninth Jedi-episode i disse dager) skal regissere filmen som tar for seg "de ufortalte historiene om festningen Helm's Deep" ved å la oss bli bedre kjent med Helm Hammerhand. Nå viser det seg at ventetiden blir ganske lang.

De to selskapene forteller at The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim har planlagt premiere den 12. april 2024, så det eneste de ønsker å vise i denne omgang er de første konsepttegningene fra filmen. En av dem kan du se under, mens Variety har enda et. Samtidig sier de at noen av hovedrollene vil avsløres veldig snart, og lover at vi skal få høre en rekke velkjente stemmer.